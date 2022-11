Rete unica | Cdp - Macquarie - Open Fiber | piena collaborazione con Governo

Da Cdp, Macquarie e Open Fiber piena collaborazione con il Governo sul dossier. Così le tre società in una nota alla luce delle comunicazioni di ieri dal Governo sulla creazione di un tavolo di lavoro per la definizione delle migliori soluzioni di mercato."Tenuto ...Il governo ha sospeso l'ipotesi diche vedeva al centro Cdp . Secondo quanto riportano Andrea Biondi e Carmine Fotina, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, insieme al sottosegretario alla presidenza del ...Roma, 30 nov. (Adnkronos) - CDP Equity, Macquarie Asset Management e Open Fiber alla luce di quanto comunicato ieri dal Governo "in relazione alla creazione di un tavolo di lavoro per la definizione..Scade oggi, 30 novembre 2022 il termine per il versamento dell’imposta unica sulle scommesse ippiche ... anno da parte di tutti i concessionari abilitati alla raccolta in rete fisica (art. 39, comma ...