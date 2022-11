A proposito di niente | Woody Allen si racconta fra autoironia e macigni nelle scarpe

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Nella sua autobiografia, Adisi divide fra pennellate umoristiche e una dolorosa ricostruzione del linciaggio a cui è stato sottoposto. Ne parliamo in occasione del suo 87° compleanno. Chi ha già avuto occasione di imbattersi nei libri di, che oggi compie 87 anni, sa bene come il regista newyorkese non sia mai stato troppo loquace in merito al proprio lavoro, né possa essere considerato un campione d'autostima. E benché la notizia della pubblicazione nel 2020 della sua autobiografia, edita in Italia da La nave di Teseo, possa aver fatto sperare di leggere ampie dissertazioni sulla filmografiaiana, sarebbe più saggio ridimensionare le aspettative: certo, Adiriserva una ...