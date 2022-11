WWE | Non è finita tra Theory e Rollins | la sfida è stata lanciata a Raw dopo l’intenso faccia a faccia

(Di martedì 29 novembre 2022) In quel di Survivor Series Austinè riuscito a vendicarsi di Bobby Lashley e Sethaffermandosi come vincitore nel Triple Treath Match con in palio il titolo degli Stati Uniti. Nell’ultimo episodio di Raw, l’ex Mr Money in The Bank è salito sul ring con fare trionfante per celebrare al meglio l’inizio del suo secondo regno da United States Champion. Le parole di Austinsono state interrotte dall’ex campione Seth, i due si sono resi protagonisti di un tesoche ha confermato il fatto che la loro questione è tutt’altro che. ‘Non sono più un ragazzino’ Una volta effettuato il suo ingresso in ring, Austinha preso la parola per togliersi qualche ...

Dove vedere Survivor Series WarGames Se siete riusciti a vedere in diretta il Premium Live Event, potete recuperarlo in differita sul Network ( qui il link per abbonarsi a una piattaforma ... Un "istant classic" solo per Survivor Series ma per tutta la che negli ultimi anni è riuscita a ricreare la magia e l'alchimia di questo match. Recuperate il cofanetto in DVD: 30 ... Il match valido per il titolo femminile di Friday Night SmackDown è stato inserito al terzo posto nella card di Survivor Series: War Games dalla WWE e purtroppo non ha impressionato i fan, che non ...