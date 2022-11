Ronaldo in Portogallo - Uruguay | polemica chiusa Il gol è di Bruno Fernandes

Il governo non è stato felice di vedere la propria nazionale essere presa a pallonate daldi Cristiano. Al ritorno dal Sudafrica, l'intera squadra " con l'eccezione dei due ...... ha convinto il pubblico con una puntata scoppiettante, mentre Rai Uno andava in onda con la partita dei Mondiali in Qatar tra ildi Cristianoe Uruguay. Una sfida certamente non ...Cristiano Ronaldo si sta concentrando esclusivamente sul Portogallo. Partito titolare in entrambe le sfide contro Ghana e Uruguay, CR7 si è subito rivelato protagonista. Un gol siglato su rigore ...Il Portogallo mette in campo un attacco atomico con Cristiano Ronaldo e Leao con Joao Felix e Diogo Jota in alternativa, ma con tanti altri giocatori di talento che possono comodamente decidere la ...