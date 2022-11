(Di martedì 29 novembre 2022) La notizia era nell’aria ormai da qualche giorno, ma da stamattina è finalmente ufficiale: Mattianon è più ildella scuderia. È la stessa casa di maranello ad ufficializzare la fine dei rapporti: “il 31 dicembre lascerà il suo ruolo didella Scuderia”. “Desidero ringraziare Mattia per i suoi numerosi e fondamentali contributi nei 28 anni passati ine in particolare per la sua guida che ha portato ila essere di nuovo competitivo nella scorsa stagione” – è il saluto dell’ad Benedetto Vigna., ledi“Con il dispiacere che ciò comporta, ho deciso di concludere la mia collaborazione con ...

La decima giornata di campionato sammarinese4 - 1 per Piscaglia e compagni, che così ... Ferrari, termina l'era Binotto: le parole dell'ex team principal La notizia era nell'aria ormai da qualche giorno, ma da stamattina è finalmente ufficiale: Mattia Binotto non è più il team principal della scuderia ...Le dimissioni di Mattia Binotto dal ruolo di team principal non risolveranno i problemi della Ferrari. Anzi, potrebbero crearne altri ...