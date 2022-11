F1 | ufficiale | Mattia Binotto si è dimesso | lascia il team principal Ferrari

(Di martedì 29 novembre 2022) ROMA -non è più ildella. Mancava solo l'ufficialità, adesso è arrivata. A renderlo noto è la stessa casa di Maranello con un comunicatonel quale si ...

Si è dimessoBinotto, team principal della Scuderia Ferrari. Lo comunica in una nota la casa di Maranello. Il 31 dicembre lascerà il suo ruolo di Team Principal della Scuderia Ferrari. Articolo in ...Dopo settimane di speculazioni e di indiscrezioni, con una notala scuderia di Formula Uno comunica di aver ricevuto e accettato le dimissioni diBinotto, che il prossimo 31 dicembre ...Il team principal si dimette: "Lascio con la serenità che viene dalla convinzione di aver compiuto ogni sforzo per raggiungere gli obiettivi" ...Mattia Binotto si dimette: È arrivato il comunicato ufficiale che annuncia che la Ferrari ha accettato le dimissioni di Mattia Binotto.