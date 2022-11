Sci alpino | Guglielmo Bosca un fulmine a Lake Louise | miglior tempo assoluto nell’ultimo settore!

(Di lunedì 28 novembre 2022)si è reso protagonista di una bella prestazione nel superG di, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci. L’azzurro ha infatti concluso in undicesima posizione, ad appena tre centesimi dalla top-10 completata dal canadese James Crawford e con un ritardo di 1.36 dallo svizzero Marco Odermatt, vincitore della gara sulla neve canadese. Il nostro portacolori si è distinto nella seconda parte del tracciato, ovvero quella più scorrevole.ha infatti firmato ilpiù velocesettore, ovvero quello che conduceva al traguardo: 14.98, un vero e propriocon addirittura 8 centesimi di margine su Odermatt. Il 29enne, sceso con il pettorale numero ...

Marco Odermatt ha vinto il superG di Lake Louise, prova valida per la Coppa del Mondo 2022 - 2023 di. Lo svizzero, sceso con il pettorale numero 6, si è imposto in maniera perentoria con il tempo di 1:32.53. L'elvetico, detentore della Sfera di Cristallo, si è lasciato alle spalle tre ...22.41 Attendiamo che la gara si concluda per darvi i piazzamenti finali degli altri italiani. 22.37 Guglielmo Bosca, sceso con il pettorale n.44, è il migliore degli italiani: 11° a 1.36.Anna Swenn Larsson e Wendy Holdener hanno vinto lo slalom di Killington, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino. La svedese e la svizzera si sono imposte a pari merito sulla neve ...SCI ALPINO - Segui tutti gli aggiornamenti della Coppa del Mondo con la DIRETTA SCRITTA dello slalom femminile di Killington e del SuperG maschile di Lake Louis ...