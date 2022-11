Diletta Leotta e Loris Karius allo scoperto | ecco il primo selfie di coppia

Adesso però il bel Bastian sembra prossimo alla conquista dell'ex letterina, un po' comeanche lei si è fatta conquistare dalla bellezza nordica di un uomo tutto d'un pezzo. I radar ...Relazione fresca fresca per la conduttrice dell'Isola dei Famosi, che esattamente come, attualmente fidanzata con il fregno tedesco Loris Karius , si è così buttata sull'omo possente ...Ilary Blasi, cinque mesi dopo la separazione con Francesco Totti, ha una nuova fiamma: ecco chi ha preso il posto dell'ex calciatore ...Diletta Leotta è innamoratissima di Loris Karius e ora non lo nasconde più. I due, dopo esser stati paparazzati insieme a Miami, hanno ufficializzato la loro relazione d'amore ...