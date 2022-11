Sabiri decisivo al Mondiale! Una squadra di Serie A prepara l’affondo

Leggi su rompipallone

(Di domenica 27 novembre 2022) Fresco di gol vittoria al Mondiale contro il Belgio, Abdelhamidè l’oggetto del desiderio di diverse squadre diA. Il fantasista marocchino non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, pochi gol e tante prestazioni sotto la sufficienza. Proprio per questo Dejan Stankovic avrebbe messo alla porta l’ex Ascoli, la cui qualità, però, non è mai stata messa in discussione. A tal proposito, stando a quanto riportato da TMW,sarebbe uno dei nomi caldi per quanto riguarda il mercato della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Fiorentina MercatoI viola giocano un calcio dinamico, incentrato sul gioco palla a terra. Tutte caratteristiche facilmente abbinabili al classe ’96 marocchino, la cui posizione può svariare nel corso della partita. L’impatto del calciatore nella Sampdoria è stato ...