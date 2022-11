LIVE – Frosinone-Cagliari 2-2 | Serie B 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 27 novembre 2022) La marcia deldi Fabio Grosso si scontra con le ambizioni di risalita deldi Fabiorani. Le due squadre scenderanno in campo alle 15:00 di domenica 27 novembre. La prima della classe cerca la fuga con cinque punti di margine dalla Reggina. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale e aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F52-2 Grazie a tutti gli amici di Sportface.it per aver seguito questatestuale! FINISCE QUI: 2-2 90+8 – ANNULLATO GOL A PAVOLETTI PER UNA POSIZIONE DI FUORIGIOCO DI LAPADULA ALL’INIZIO DELL’AZIONE 90+5 – GOL! GOL! GOL! RIGORE PERFETTO DI LAPADULA: 2-2 90+4 – CALCIO DI RIGORE ...