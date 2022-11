Frana a Ischia | Meloni “Dal Governo risposta immediata”

(Di domenica 27 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Con il Consiglio dei ministri di questa mattina, ilha datoperdichiarando lo stato di emergenza e disponendo un primo stanziamento di 2 milioni di euro per affrontare questa terribile situazione. Alla popolazione colpita rinnovo la mia vicinanza ed esprimo profonda gratitudine nei confronti di tutte le forze impegnate nei soccorsi, in particolare ai Vigili del Fuoco, che da ieri lavorano nel fango”. Così, in un post su Facebook, il premier Giorgia.(ITALPRESS).-foto Palazzo Chigi- L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Napoli, 27 novembre 2022 I sommozzatori al lavoro a Casamicciola, per cercare i dispersi. Nelle immagini le ricerche effettuate in mare.La disastrosadiè stato il primo evento naturale straordinario che ha dovuto affrontare il governo Meloni dal suo insediamento. Per la presidente del Consiglio 'ora la priorità è lasciar lavorare i soccorritori. Sono stati impegnati tutta la notte i soccorritori al lavoro per trovare i dispersi della frana che ha investito Casamicciola, sull'isola d'Ischia, all'alba di ieri. Sono 11, secondo quanto riferito. Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha parlato della situazione edilizia a Ischia e della fragilità idrogeologica del territorio dopo la tragica frana di ieri: " Le persone devono ca ...