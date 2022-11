Calciomercato Inter | occhi puntati sul giovane centrocampista del Verona

(Di domenica 27 novembre 2022) In casasi sta già pensando ai possibili colpi da piazzare nella prossima finestra estiva di mercato: la dirigenza nerazzurra dovrà lavorare duramente per cercare di garantire una squadra competitiva per la prossima stagione sportiva. Numerosi sono i contratti in scadenza, come quelli dei due portieri Handanovic e Cordaz, i difensori Milan Skriniar, D’Ambrosio, Darmian e Acerbi, ilGagliardini e l’attaccante Edin Dzeko. Terracciano HellasUn nome caldo delle ultime ore è quello di Filippo Terracciano,classe 2003 in forza all’Hellas. I nerazzurri stanno monitorando il giocatore, e l’obiettivo è quello di affondare il colpo nel prossimo mercato estivo. Come contropartita, l’potrebbe offrire il ...

Commenta per primo L'sarebbe sulle tracce di Antonee Robinson , esterno difensivo sinistro del Fulham e della nazionale degli Stati Uniti , impegnato in questi giorni ai Mondiali in Qatar . La notizia arriva dall'...Juventus, in tre big sul prodigio dello Spezia. Nessuno sconto del club ligure: 30 milioni la richiesta: i dettagli. Lo Spezia adesso non farà sconti per il suo gioiello difensivo. Si ...La Juventus intende continuare il progetto di ringiovanimento della rosa e, perciò, è finita sulle tracce di un giovane difensore di Serie A. Si tratta di Caleb Okoli, centrale classe 2001, attualment ...Lo ricorda Inter.it, che come al solito non dimentica di rinnovare i suoi auguri ad uno degli allenatori più importanti della storia recente nerazzurra. "Per il tecnico di Jesi una lunga carriera ...