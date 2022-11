Balata consegna il pallone rosso a Meloni e Abodi

(Di domenica 27 novembre 2022) Il presidente della Lega Serie B Mauroin occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, ha donato alla Presidente del consiglio Giorgiae al ministro dello sport Andreail, con cui la Serie BKT giocherà la 14a giornata di campionato il prossimo weekend e simbolo dell’impegno di tutta la famiglia della B. Clicca QUI per il comunicato stampa Fonte articolo e foto: www.legab.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

