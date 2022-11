LIVE – Francia-Danimarca 1-1 | Mondiali Qatar 2022 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 26 novembre 2022) Ladi, match valido per la seconda giornata dei gironi deidi. Tornano in campo i campioni del mondo in carica, lo fanno contro i danesi reduci da una falsa partenza. A caccia di una vittoria i bleus anche per vendicare i recenti risultati non buoni contro la squadra scandinava. Chi vincerà a Doha? Appuntamento alle ore 17 di sabato 26 novembre. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH(4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud. In panchina: Mandanda, Areola, Pavard, Disasi, Guendouzi, Kolo Muani, Fofana, Veretout, Saliba, ...