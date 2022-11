Il governatore Zaia | «L’Italia diventi un paese per giovani Sui temi etici lasciamo la libertà di scelta»

Leggi su open.online

(Di sabato 26 novembre 2022) Il presidente del Veneto Lucadice che suiil centrodestra deve lasciaredi. E chedeve diventare unper. In un’intervista rilasciata al Messaggerosostiene che «dev’essere unattrattivo per i ragazzi, quelli che sono nati qui e quelli che arrivano da fuori, e guai a rassegnarsi all’emigrazione. Le politiche a favore deicozzano spesso con il consenso in una prevalenza di adulti. Occorre cambiare questo dato di fatto e diventare unper. Così come siamo giustamente attenti alla certificazione green, perché non introdurre una ...