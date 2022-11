Arnold | «Abbiamo mostrato lo spirito australiano e sono semplicemente orgoglioso»

(Di sabato 26 novembre 2022) Graham, commissario tecnico dell’Australia, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Tunisia Graham, ct dell’Australia, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «C’è stato un grande cambiamento da parte dei ragazzi, mantenere la porta inviolata e ottenere un risultato positivo è merito del fatto che tuttilottato fino alla fine dando il 110%.lodei miei ragazzi. Mi aspetto di rendere la nazione molto orgogliosa di noi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

