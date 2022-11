Pescatori di frodo sul litorale romano | sequestrati e rigettati in mare oltre 12mila ricci

(Di venerdì 25 novembre 2022) Civitavecchia – Il Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia svolge una costante azione di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema marino. Dall’inizio dell’anno il dispositivo aeronavale del Roan ha assicurato una vigilanza dello spazio marittimo di competenza regionale con8 mila ore di navigazione e più di 350 ore di volo svolte nell’arco delle 24 ore, festività comprese, nel corso delle quali sono stati eseguiti 166 controlli sulla pesca, che hanno portato alla verbalizzazione di 227 soggetti, al sequestro di 24 attrezzature da pesca ed all’irrogazione di €. 52.000 di sanzioni amministrative. In particolare negli ultimi giorni, attraverso un assiduo controllo delcostiero, sono stati eseguiti numerosi sequestri didi, per un totale di 12.200 esemplari che, una volta sottratti ai ...

