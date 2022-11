La Lega B scende in campo con il Pallone Rosso

(Di venerdì 25 novembre 2022) 25 Novembre 2022 Il presidente dellaSerie B Mauro Balata in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, ha donato alla Presidente del consiglio Giorgia Meloni e al ministro dello sport Andrea Abodi il, con cui la Serie BKT giocherà la 14a giornata di campionato il prossimo weekend e simbolo dell’impegno di tutta la famiglia della B. Fonte articolo e foto: pisasportingclub.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

L'altro alleato, la, è all'8,8%, lo stesso risultato di due mesi fa, mentre Noi Moderati ... Il Terzo Polodal 7,8% al 7,5%, mentre il partito di Bonino lascia sul terreno mezzo punto ed è ......al rispetto delle donne e dei nostri diritti - ha aggiunto - ed è prezioso l'appoggio del mondo dello sport che fa squadra ein campo contro la violenza sulle donne: ringraziamo laVolley ...La Lega Serie B, in concomitanza con il 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si schiera per contrastare quella che rappresenta sempre più un’inaccett ...Si sfidano Conegliano e Novara. La presentazione a Palazzo Vecchio con gli assessori Guccione e Albanese Torna il grande volley a Firenze. Domani, sabato 26 novembre, alle ore 20.30 al Palazzo Wanny e ...