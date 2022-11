ilGiornale.it

... dei diritti delle donne (si pensi anche solo all'inutile polemica che ha riguardato Giorgia,...a un presente in piena crisi energetica e con un conflitto in corso in cui la minaccia della...sgancia lacontro l'inflazione: torna la scala mobile L'ipotesi su cui si ragiona al ministero del lavoro, riporta l'Ansa sul suo sito, prevede che la misura Opzione donna venga ... Bomba su Meloni, Soumahoro è finito e Babbo Natale: quindi, oggi... Quindi, oggi...: il caos sul rigassificatore di Piombino, lo spot su Babbo Natale e la Germania senza munizioni ...Rassegna ragionata dal web su: i guai giudiziari del presidente francese e un paio di precedenti emblematici, il triplo gioco di Confindustria, la stampa mainstream contro la Meloni a priori ...