Uruguay-Corea del Sud Mondiali calcio 2022 | orario | tv | streaming | probabili formazioni | programma | dove vederla

(Di giovedì 24 novembre 2022) Un pomeriggio all’insegna del fascino. Oggi, giovedì 24 novembre, alle ore 14:00 si giocadel Sud, sfida valida per la fase a gironi dei Campionatidiin scena nel Qatar. Le compagini, facenti parte del raggruppamento H (insieme a Portogallo e Ghana) si sfideranno all’Education City di Al Rayyan. Sarà un incontro avvincente: le due squadre infatti (estremamente diverse da un punto di vista culturale e sportivo) impegnate in un girone ostico vorranno partire con il piede giusto, evitando complicazioni. Entrambi i team promettono battaglia, come confermano le statistiche:del Sud infatti nel corso dei precedenti ufficiali non hanno mai pareggiato: due sono le vittorie dalla parte dei sudamericani, ...

