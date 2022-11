(Di giovedì 24 novembre 2022) Washington, 24 nov. (Adnkronos) - "Ilnon si èdaidi riconquistare il controllo sull', ma li sta in parte nascondendo per fuorviare i paesi occidentali e costringere l'a cercare la pace". Lo sostiene l'Istituto per lo studio della guerra (Isw), commentando le dichiarazioni del portavoce delDmytro Peskov, che il 21 novembre ha affermato che "cambiare l'attuale governo innon è l'obiettivo dell'operazione militare speciale della Russia in", osservando che il presidente russo Vladimir Putin "ne ha già parlato". Nel suo bollettino quotidiano, l'Isw ricorsa che il 26 ottobre Putin aveva dichiarato che l'aveva "perso la sua sovranità" ed era ...

Il Sannio Quotidiano

Mentre la Russia ha lanciato nuovi attacchi missilistici sull', colpendo obiettivi infrastrutturali in tutto il paese, l' Institute for the Study of War () afferma per l'esercito russo l'arsenale di missili ad alta precisione si sta notevolmente ..."Ci venderanno lì, in".(Usa): "Una nuova mobilitazione segreta" "La nuova mobilitazione segreta peggiorerà significativamente la qualità complessiva delle truppe russe inviate al fronte ... Ucraina: Isw, ‘Cremlino non si è ritirato dai suoi obiettivi’ Washington, 24 nov. (Adnkronos) - "Il Cremlino non si è ritirato dai suoi obiettivi di riconquistare il controllo sull'Ucraina, ma li sta in parte nascondendo per fuorviare i paesi occidentali e costr ...Nove mesi di guerra tra Russia e Ucraina, sostenuta dalla Nato: il conto delle vittime è altissimo, nessun negoziato di pace all'orizzonte, si pensa solo alle armi che restano a disposizione delle due ...