Quota 103 | la montagna che partorisce il topolino!

(Di giovedì 24 novembre 2022) Anche il governo Meloni non se la sente, almeno per il momento, di varare un a ‘vera riforma delle pensioni’ e così, rimanda il provvedimento anti-fornero a data da destinarsi e sulle pensioni ci mette sù una pezza: “103 con almeno 62 anni di età e 41 di contributi”! Un provvedimento, quello di “103”,

Conferma l'impianto principale già illustrato dalla premier Giorgia Meloni, che riscrive il reddito di cittadinanza, taglia il cuneo fiscale e introduceper le pensioni. Manovra 2023, le ...... il mini ampliamento del taglio del cuneo fiscale dello stesso Draghi e dell' Assegno unico nato durante il Conte 2 e attuato dal successore, i prepensionamenti con lamutuata da100 (...Le misure della prima Legge di bilancio del governo Meloni sono contenute in una bozza di testo definita dal Cdm. Fra i provvedimenti spunta un paletto per la tassa piatta: può saltare anche nel corso ...Le nuove regole per l’indicizzazione delle pensioni, comprese le minime, saranno in vigore per il biennio 2023-2024 ...