Premio Angi | a Linda Raimondi l' Innovation Leader Award

(Di giovedì 24 novembre 2022) Consegnato in anteprima durante la conferenza stampa della presentazione della V Edizione delin anteprima l', conosciuta ai più come "La figlia ...

'La nostra rinnovata partecipazione al2022 e' solo una tra le iniziative di Intesa Sanpaolo Innovation Center dedicate alla crescita delle startup piu' meritevoli del nostro Paese. Supportiamo lo sviluppo di ecosistemi d'...Consegnato in anteprima durante la conferenza stampa della presentazione della V Edizione delin anteprima l'Innovation Leader Award a Linda Raimondi, conosciuta ai più come "La figlia delle stelle": aspirante astronauta, studentessa di fisica, divulgatrice scientifica, conduttrice ...Roma, 24 nov. (askanews) - La conferenza stampa di presentazione della V Edizione del Premio Angi è stata l'occasione per svelare la prima parte del rapporto annuale dell'Osservatorio "OpenUp" 2022 di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...