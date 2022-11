Polaris ospita a Mentana l’Institut Iliade per la memoria europea

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 24 novembre 2022) (Adnkronos) – “Sfide e opportunità italiane ed europee” e “La metapolitica d’assalto assume l’iniziativa”. Sono i due temi al centro della giornata di studi promossa dasabato 26 novembre a(Roma). Un incontro “che vede i popoli d’Europa affratellarsi intorno a un ideale metapolitico” e che si svolgerà “sotto la forza evocativa dei simboli”. “La scelta della cittadina a pochi passi da Roma non è casuale – spiegano all’Adnkronos gli organizzatori – perché proprio qui, invece, nel 1867 si scontrarono francesi e garibaldini. E non è casuale neanche il luogo del meeting, la biblioteca comunale Carlo Magno”. In particolare, fanno sapere dal centro studi ormai prossimo a compiere il dodicesimo anno di vita, “la mattinaoffrirà il proprio racconto della realtà italiana e, sia dal punto di ...