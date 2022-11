Macabra scoperta in spiaggia | sotto la sabbia c' è uno uno scheletro

Lada parte dei carabinieri ieri a Ceglie Messapica (Brindisi). L'uomo è stato denunciato a piede libero per occultamento di cadavere, dopo essere stato interrogato a ...Il cadavere di una donna di 82 anni , Maria Prudenza Bellanova, è stato ritrovato in un casolare a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, all'interno di una cella frigorifera. Laè stata fatta dai carabinieri in una zona alla periferia della cittadina. Il figlio della pensionata, Angelo Bellanova, 55 anni, è stato denunciato a piede libero per occultamento di cadavere,...Ad effettuare la macabra scoperta sono stati gli agenti del locale Commissariato di Polizia dopo l’allarme lanciato da due passanti che, approfittando della bella giornata di sole dopo il maltempo ...Tutto è partito dalla segnalazione di un passante che ha avvertito le forze dell'ordine dopo aver notato delle ossa ...