Orizzonte Scuola

... ossia la social card ricaricata con 80 euro ogni bimestre che spetta agli over 60 o aidi minori di 3 anni , connon superiore a 7.120,39 euro (valore aggiornato al 2022). Tuttavia, ...... vale 40 euro al mese, si può usare per comprare cibo o pagare spese sanitarie e bollette e oggi è riservata a over 65 e aidi bambini sotto i 3 anni consotto i 7.120 euro. Già in ... ISEE genitori non conviventi: è considerato anche chi convive con l’altro genitore ossia la social card ricaricata con 80 euro ogni bimestre che spetta agli over 60 o ai genitori di minori di 3 anni, con Isee non superiore a 7.120,39 euro (valore aggiornato al 2022). (Money.it) La ...La legge di Bilancio 2023 stanzia le risorse (500 milioni) per la nuova social card: dopo la Carta acquisti, ecco la Carta spesa risparmio, destinata ai nuclei familiari con Isee sotto i 15.000 euro.