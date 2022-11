Il Napoli prepara quattro sfide amichevoli durante la sosta

Infatti, mentre l'equipe lavora all'allestimento del futuro negozio di sport, siun ... Il 9 giugno 2022, Decathlon ha aperto un altro negozio sul territorio campano, a. ...E ancora: Leao, Rebic, Hernandez, Diaz e il Milan sialla rincorsa. Ammesso che ilglielo conceda. La Lazio sorprende e si gode attualmente un ottimo piazzamento in campionato. Finisse ...Il Napoli si prepara a tornare in campo dopo la pausa Mondiali, ma adesso può arrivare anche una novità importante per il Maradona.L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa il punto in merito al programma degli azzurri al rientro dalle due settimane di vacanza: 'Il Napoli disputerà due amichevoli ad Antalya, contro il Fa ...