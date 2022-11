Il ministro Valditara | ' Basta distrazioni | via i cellulari dalle classi durante le lezioni'

(Di giovedì 24 novembre 2022) " Via inelle ore di lezione ". Lo ha detto ildell'Istruzione e del merito Giuseppeintervistato da Monica Setta nel programma il Confronto in onda su Rai ...

"O colmano il gap" ha detto il"o perdono il reddito".è tornato anche sulla sua proposta di prevedere lavori socialmente utili per quegli studenti che si rendono protagonisti di ...Stop totale ai cellulari nelle aule scolastiche: la proposta del'Via i cellulari dalle classi nelle ore di lezione', la proposta deldell'Istruzione e del Merito Giuseppefarà certamente discutere, sia nelle scuole che all'interno delle famiglie. Il labile confine tra libertà personale e disciplina scolastica ...Valditara ha anche ribadito l'ipotesi di togliere il reddito di cittadinanza ai giovani precettori che non hanno nemmeno l'obbligo scolastico ...Roma, 24 nov. (LaPresse) - "Via i cellulari dalle classi nelle ore di lezione". Lo ha detto Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del merito, ...