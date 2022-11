GF Vip | ex concorrente fa una confessione shock | “Nella Casa mi sarei tolto la vita”

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 24 novembre 2022) Sono tante le persone che sono passate per il reality più famoso d’Italia e molte di queste hanno lasciato il segno per un motivo o per un altro. Solo qualche anno fa, Raffaello Tonon fece parte della seconda edizione del Grande Fratello Vip. Una stagione considerata dagli appassionati del programma la più bella di sempre, ma che a quanto pare lascia alcune ombre. Ebbene sì perché l’ex inquilino si è lasciato andare una profondasul suo stato di salute all’interno della. Grande Fratello Vip: ladi Tonon In molti ricordano l’esperienza di Raffaello Tonondel Grande Fratello Vip. Un’esperienza indimenticabile che non solo gli fece ritrovare il successo ma che gli ha permesso di trovare un grandissimo amico: Luca Onestini, ritornato quest’anno nel reality. Il duo è ...