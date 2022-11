Come mi piace immaginarlo | il toccante ricordo di La Russa su Maroni

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 novembre 2022) "A Bobo mi lega una grande amicizia, voglio ricordare qui la sua capacità politica e professionale ma soprattutto la sua serenità e la sua umanità, la volontà di unire e mai dividere. La sua grande passione, oltre alla politica, è stata la musica, ha dato vita alla band Distretto 51 e ora misu una nuvola, che stia suonando con un coro di angeli per tutta l'Italia per tutti noi". Così il presidente del Senato Ignazio Lache ha voluto dedicare une un momento di raccoglimento per Robertodurante le discussioni in corso in aula.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev