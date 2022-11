A Napoli fanno gli scongiuri Durante Pressing è successa una cosa assurda

(Di giovedì 24 novembre 2022) I tifosi delgli, arbitraggi sconcertanti coperti da giornali e tv nazionali rischiano di minare il campionato. Sulla ripresa del campionato sono preoccupati gli sportivi italici ma soprattutto i fans napoletaniglidopo gli sconcertanti arbitraggi dei 4 dell’Ave Maria a Verona e a Milano. Il termine non è affatto fuori luogo perché Juventus e Milan dovrebbero davvero accendere un cero a qualche santo per aver vinto gare che normalmente avrebbero perso senza gli strafalcioni arbitrali. Sulle vicende calcistiche si è fatto sentire anche Paolo Ziliani (manca tantissimo agli sportivi nazionali ed internazionali) ma è fuori discussione che la Juventus e il Milan si sono ritrovate con 3 punti in più alla sosta del campionato. Nell’1 a 0 di Verona ne hanno combinato di ...

napolipiu.com

Donne chela differenza. Per la Cassazione l'Emilia è omertosa e collusa con la 'Ndrangheta. Ma c'è chi ... Salvatore Borsellino, Luciano Traina, Giuseppe Antoci, Renato Cortese, Angela, ...... loanche le aziende: Sorgenia, WindTre, American Express e tante altrerete e ... con 2 vittime in meno), di, Vicenza (stabili rispetto all'anno precedente) e Varese (che passa da ... A Napoli fanno gli scongiuri per i troppi errori arbitrali A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gian Piero Ventura, ex ct della Nazionale Italiana.Tra città e provincia, attivi oltre 2 milioni di libretti postali e circa 2 milioni e 700.000 buoni fruttiferi ...