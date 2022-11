Usare la natura come strumento di apprendimento | ecco come fare | “Peer education” e un’UdA in allegato

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 23 novembre 2022) L'educazione è uno sforzo cosciente da parte di una persona o di un gruppo di persone per sviluppare tutti gli aspetti della personalità e delle abilità possedute dagli esseri umani nel loro stare insieme sia nell'ambiente scolastico che al di fuori della scuola. L'ottimale sul quale lavorare, in questa società fortemente ancorato alla tecnologia con alunni e, sovente, docenti immersi nei social, è quello di introdurre gli studenti nell’ambientele nel quale vivono e operano, sfruttando intensamente e al meglio, gli spazi, per esempio, esterni alla scuola. Ciò, non solo per imparare dagli aspetti della conoscenza diretta, frutto di immersione e di modalità nuova per assaporare l’ambiente ma, anche, per promuovere atteggiamenti sociali e per permettere, ai nostri allievi, di ampliare i loro orizzonti proiettandoli, prioritariamente, ...