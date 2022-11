Superbike | Eugene Laverty | “Non avrebbe avuto senso non correre al top gli ultimi 5 giri dalla carriera”

(Di mercoledì 23 novembre 2022)non ha concluso nel migliore dei modi lanel Mondiale. Il britannico ha infatti terminato la gara-2 per terra dopo una scivolata avvenuta a soli 5 passaggiconclusione con lo spagnolo Xavi Forés. Il portacolori di BMW team Bonovo ha affermato come riportato in una nota’: Ho voluto aspettare prima di parlare per avere un quadro chiaro della mia situazione. Le fratture riportate all’anca sono stabili, non serve nessun intervento chirurgico”. L’inglese ha continuato dicendo: “Potevo limitarmi a concludere la mia gara senza dare il massimo, ma quei 5erano glidella miae nonnonal top. Dopo quasi 43 ...

Ha pensato prima " giustamente - alla sua saluteLaverty, per poi prendere in mano il cellulare " dalla sua stanza di ospedale in Australia " e ragguagliare amici, tifosi ed addetti ai lavori circa le sue condizioni fisiche, dopo il brutto ...... soprattutto quello diLaverty , rovinato purtroppo da una brutta caduta in Gara 2 che lo ha infortunato al bacino. Un finale di carriera non degno per uno dei gentiluomini della, ...Nella sua ultima gara del Mondiale SBK, dopo una caduta alla curva 1 di Phillip Island, l'irlandese si è fratturato bacino e anca: "Ma non dovrò operarmi", dice lui sui social ...L'ormai ex pilota britannico è tornato a farsi sentire dopo il brutto incidente di domenica scorsa a Phillip Island: 'Sto bene, ho fratture stabili e non serviranno operazioni chirurgiche. Ora posso m ...