Sonego | «Vedrete il cuore Toro in Coppa Davis»

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Sono affidate a Lorenzoparte delle speranze dell’Italia innei quarti di finale contro gli Stati Uniti. E lui, con un passato da calciatore granata, ha in testa il carattere della sua squadra del, come ha raccontato a La Gazzetta dello Sport: «Mi sono riposato e sono carico. Poi è vero, mi diverto nella lotta e nella battaglia. Mi aspetto un clima infuocato contro gli americani anche se sarà la mattina presto. É in queste occasioni che tiro fuori il mio vecchio “”. Poi ci sarà la panchina a fare il tifo, tutto il gruppo che ti spinge, anche Matteo Berrettini viene apposta. Possiamo fare la differenza anche con Fognini che è un ottimo singolarista. Insomma abbiamo diverse cartucce». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio News 24

Tennis, il pensiero di Paolo Bertolucci: "Musetti e Sonego sono in grado di difendere i colori azzurri in Coppa Davis" ...Le parole del capitano azzurro in vista del quarto di finale contro gli Stati Uniti: "L'assenza dei primi due giocatori per classifica può fare la differenza, ma ho detto al gruppo che dobbiamo string ...