Maltempo | in Calabria sopralluogo su linea Fs per mareggiate

Un sopralluogo dei tecnici delle Ferrovie dello Stato è in corso sul tratto cosentino della linea ferroviaria tirrenica, tra Paola e Fuscaldo, per verificare l'agibilità della linea stessa alla luce ...Prime nevicate sul Pollino ed in Sila per effetto dell'ondata diche ha colpito laed in particolar modo il Cosentino, soprattutto sulla fascia tirrenica. Il forte vento e la pioggia hanno causato allagamenti e lievi smottamenti, alberi caduti e ... L’emergenza - Calabria flagellata dal maltempo, venti di burrasca e piogge in tutta la regione: la situazione LIVE Nella serata di ieri si è verificata una vera e propria bomba d’acqua a Morano, all’interno del Parco nazionale del Pollino. Non si registrano per fortuna danni a persone o cose, ma la violenta ...A poche ore dalla mareggiata che si è lasciata alle spalle smottamenti e danni alle fogne, il Comune corre ai ripari. Danni su tutto il Tirreno cosentino ...