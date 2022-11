Alessandra Celentano risponde a chi la critica per la sua castità | “Pochezza infinita”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) L'insegnante di Amici ha rivelato in Tv di non fare sesso da tredici anni, scelta che l'ha portata a subire diversi commenti negativi: ma lei ha risposto a tutti con grande decisione. L'articolo proviene da DireDonna.

... l'istrionico Cristiano Malgioglio; Angela Brambati e Angelo Sotgiu dei arte Ricchi e Poveri; i prof di 'Amici'e Rudy Zerbi; l'amata conduttrice tv Benedetta Parodi; i ...A questo punto, Raimondo Todaro " non potendo mandare in sfida un suo allievo " ha chiesto addi farlo lei con Mattia . Viceversa, la maestra di danza ha chiesto la stessa cosa ...Arrivano le anticipazioni di Amici di Maria De Filippi di domenica 27 novembre 2022. La decima puntata sarà ricca di fatti tra cui la possibile eliminazione di Gianmarco Petrelli. Ecco cosa è successo ...Venerdì 25 novembre in seconda serata su Canale 5 torna il Maurizio Costanzo Show. Il talk show più longevo della tv italiana chiuderà questa sera, con ...