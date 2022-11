Trovato il cadavere di una donna in un congelatore

Sky Tg24

Ildella donna è stato ritrovato in posizione rannicchiata all'interno del congelatore a pozzetto. Nel podere in cui si trova la casa, i carabinieri hanno anche rinvenuto quattro cani che ora ...Nuovi dettagli iniziano ad emergere sul giallo nel Brindisino. Ilritrovato rannicchiato dentro un congelatore a pozzetto in una casa di campagna a Ceglie Messapica , in provincia di Brindisi , è di Maria Prudenza Bellanova , una donna di circa 80 anni . In ... Brindisi, il cadavere di una donna trovato in una cella frigorifera Il delitto in provincia di Venezia, domenica sera un quarantenne albanese ha ucciso la ex moglie, il suo nuovo compagno poi si è suicidato ...La casa in cui è stato scoperto il cadavere della donna. Il cadavere di una donna è stato trovato in una cella frigorifera, nella periferia di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi. L’abitazione ...