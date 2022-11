Roma | violento scontro auto-scooter | centauro è gravissimo in ospedale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 22 novembre 2022). Unocontro la carrozzeria di un’che l’ha sbalzato dalla sella del suo. Il corpo ferito a terra, rimasto immobile per tutto il tempo, finché non sono giunti i soccorsi e il personale del 118 che l’hanno trasportato d’urgenza in, in condizioni gravi. Un impatto che ha lasciato il segno, e avvenuto nella serata di ieri, lunedì 21 novembre 2022, in zona Tufello, a Montesacro. Ad avere la peggio, come sempre in questi casi, è stato il conducente del mezzo leggero. Non solo l’impatto,, ma anche quello con l’asfalto. Il suo corpo è rimasto immobile in attesa dei soccorsi per diverso tempo. Al loro arrivo, gli operatori hanno subito intuito la gravità dei traumi riportati dale per questo lo hanno ...