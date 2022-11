Quanto guadagnano i 10 piloti più pagati della F1

Social Media Soccer

Ad Abu Dhabi si è chiusa la lunga stagione 2022 della Formula 1 , che per il secondo anno consecutivo ha visto Max Verstappen laurearsi Campione del Mondo. Alle sue spalle il ferrarista Charles ......anche nel 2023 il taglio del 2% varato dal governo Draghi per tutti coloro chefino a ... Mavalgono le misure Un vantaggio netto che secondo alcune stime potrebbe variare dai 24 ai 45 ... Quanto guadagnano gli allenatori delle Nazionali di Qatar2022 Stipendi multimilionari e bonus per le vittorie: ecco le cifre da capogiro che hanno guadagnato i piloti di Formula 1 nel 2022 ...Aumenti in busta paga: quanto guadagnano operai e impiegati con il taglio contributivo previsto dal governo. La riduzione del 3% dovrebbe riguardare gli stipendi fino a 20/23mila… Leggi ...