Qatar 2022 - Risultati e tabellini della giornata

(Di martedì 22 novembre 2022) Argentina-Arabia Saudita 1-2: il tabellinogara Argentina (4-2-3-1): E. Martinez; Molina, Romero (13' st L. Martinez), Otamendi, Tagliafico (25' st Acuna); De Paul, Paredes (13' st Fernandez); Di Maria, Messi, Gomez (13' st Alvarez); L. Martinez. A disp.: Armani, Rulli, Foyth, Montiel, Pezzella, Acuna, Palacios, Correa, Almada, Rodriguez, Mac Allister, Dybala. All.: Scaloni Arabia Saudita (4-4-2): Alowais; Abdulhamid, Al-Tambakti, Al-Bulayhi, Al-Shaharani (53' st Al-Burayk); Al-Shehri (33' st Sultan), Kanno, Al-Malki, Al-Dawsari; Al-Faraj (46' Nawaf, 43' st Alamri), Al-Birakan (43' st Asiri). A disp.: Al-Yami, Al-Ghannam, Madu, Otayf, Al-Hassan, Al-Naji, Al-Abid, Bahbri, Alobud, Al-Dawsari, Sharahili. All.: Renard Arbitro: Vincic (Slo) Marcatori: 10' rig. Messi (Arg), 3' st Al Shehri (AS), 8' st Al Dawsari (AS) Ammoniti: Al-Malki, Al-Bulayhi, Al-Dawsari, ...

... mentre la Francia passa in rimonta, ma senza troppi problemi, contro l'Australia (4 - 1): è questo il riassunto delle sfide andate in scena oggi inper il Mondiale. Incubo Albiceleste, ...Nonostante le assenze di big del calibro di Pogba, Benzema, Kanté, Nkunku e Maignan tutti infortunati, i campioni del Mondo bagnano positivamente il loro esordio inbattendo nettamente l'...Il divieto d’indossare in Qatar le fasce One Love a sostegno dell’amore multiplo Lgbtq ha un precedente: due anni fa l’Ucraina presentò agli Europei una maglia gialla con una mappa che includeva nei c ...La Germania di Flick esordirà al Mondiale in Qatar nella giornata di domani contro il Giappone. Oggi, il terzino del Bayern Monaco Joshua Kimmich ha parlato della Coppa del Mondo in conferenza stampa: ...