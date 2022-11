La moglie di Soumahoro “disoccupata”? Su Instagram esibisce abiti di lusso e fino al 17 ottobre…

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 22 novembre 2022) Roma, 22 nov – “Liliane non possiede nessuna cooperativa, non fa parte di nessun Cda e non è mai stata all’interno del Consorzio Aid. È vero che è stata una dipendente della Karibu, ma allo stato attuale è”. Così Aboubakar, interpellato da Repubblica, si è lanciato in un’accorata difesa dellaLiliane Murekatete, coinvolta nell’inchiesta sulle due cooperative – Karibu e Consorzio Aid– accusate di irregolarità gestionali, mancati pagamenti e sfruttamento di manovalanza. La Karibu è presieduta da Marie Terese Mukamitsindo, suocera di. Dopo le lacrime in un video divenuto immediatamente virale, il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Italiana – che risulta estraneo ai fatti contestati – ha negato sui social e sulla stampa precipue responsabilità della ...