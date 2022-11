Inghilterra | Joe Cole | “Ai Mondiali 2010 | Capello allenava noi ma tifava Italia”

(Di martedì 22 novembre 2022) “Quello che non riuscivo a sopportare aidelè quello che faceva Fabiodavanti alla tv mentre guardava l’. Fischiava, urlava e festeggiava quando gli azzurri segnavano. Da inglese, sinceramente, lo ritenevo insopportabile; eravamo tutti infastiditi dal suo comportamento”. Questo il curioso retroscena di Joe, riportato dal Daily Mail, in merito aidel. L’ex centrocampista dell’, recentemente, dalle colonne del Telegraph aveva aggiunto: “non aveva un piano tattico. Io ho giocato poco, ma avevamo ottimi giocatori, come Rooney, Lampard, Gerrard… se avessimo giocato puntando di più sul possesso palla, avremmo fatto molto meglio”. SportFace.

