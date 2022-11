Famiglie intrappolate nelle case a Fiumicino Caos ai Castelli

Leggi su iltempo

(Di martedì 22 novembre 2022) Nella notte i Vigili del fuoco di Roma hanno effettuato circa 80 interventi a causa del maltempo. Le zone più colpite sono quelle deiRomani, Prenestina e Tiburtina , dove si è intervenuti per richieste legate a tipologie di interventi come alberi e rami pericolanti, insegne instabili, allagamenti e danni d'acqua in generale. I Vigili del fuoco sono impegnati con quattro squadre e nucleo sommozzatori, supportatioperazioni da un mezzo anfibio, a, in via del Passo della Sentinella, nei pressi della foce del Tevere. Sono in atto soccorsi a persone bloccate dall'acqualoro abitazioni. Svolti finora un centinaio di operazioni per alberi caduti, insegne pericolanti, allagamenti e danni d'acqua in genere per le intense piogge e le raffiche di vento che stanno interessando dalla notte la ...