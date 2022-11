Elefantina accolta con un abbraccio al suo arrivo al rifugio | incontra la sua nuova migliore amica

Leggi su it.newsner

(Di martedì 22 novembre 2022) Gli elefanti sono animali incredibili e maestosi. Sono estremamente intelligenti e mostrano una capacità simile a quella degli umani di creare delle amicizie tra loro. Proprio come nel caso di queste due elefantine che si sono trovate e hanno creato un legame d’affetto quando ne avevano più bisogno. L’Elephant Nature Park è un centro di salvataggio e riabilitazione in Thailandia che fornisce un ambiente naturale per gli elefanti che hanno bisogno di aiuto. Elefanti come Chaba e sua madre, che sono arrivate all’anno scorso dopo che sono state salvate da un’attrazione turistica. Nonostante fosse in buone mani, inizialmente Chaba era piuttosto esitante nei confronti del nuovo ambiente che la circondava. Questo finché un’altraha deciso di diventare la sua. Pyi Mai, ...