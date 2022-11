Con l’Aiuto del Cielo | Canale 5 tenta la carta del prete detective

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 22 novembre 2022) Con l'Aiuto del- Sabrina Ouazani, Jérôme Robart e Mathieu Spinosi Se Rai 1 ha da lunghi anni il suo Che Dio ci Aiuti, anche5 ha deciso adesso di affidarsi alle più alte sfere: questa sera alle 21.45 parte una miniserie franco-belga in sei episodi da novanta minuti circa ciascuno, il cui titolo originale è Prière d’enquêter ma che per la messa in onda italiana diventa Condel. E uno dei protagonisti principali, neanche a farlo apposta, è un aspirante Don Matteo, ovvero un giovane seminarista con il pallino delle indagini. Lui si chiama Frate Clément, è interpretato da Mathieu Spinosi e di anni ne ha 33, come quelli di Cristo; conosce il mondo solo attraverso ciò che ha letto nei testi universitari e la quiete placida della sua vita viene sconvolta da un’indagine scaturita da una morte ...