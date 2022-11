Barletta | ragazzina rapita da scuola e poi abusata | un arresto - La vittima stordita da una gran quantità di alcol e droga

...portata in una casa in campagna nella provincia- Andria - Trani. Qui, dopo averla stordita con bevande alcoliche e stupefacenti, ha abusato di lei. Dopo le violenze ha portato la...Le indagini della polizia di Stato hanno ricostruito che la violenza sarebbe stata consumata all'interno di un'abitazione di campagna nella provincia- Andria - Trani . Lasarebbe ...Pubblicità Pubblicità In un momento delicato ed importante come questa settimana dedicata alla violenza sulle donne, arriva un po’ di giustizia per una ragazza la cui vita è stata stroncata ingiustame ...Una storia di violenza in Puglia. Ha avvicinato all'uscita di scuola una minorenne e poi l'ha portata in una casa in campagna nella provincia Barletta-Andria-Trani. Qui, dopo averla ...