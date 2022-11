Arriva lo Ius soli onorario | l’ “ideona” surreale del sindaco di Bologna per riproporre un po’ di fuffa

(Di martedì 22 novembre 2022) Ed ecco a voi lo ius. Non sono bastati la batosta elettorale e i sondaggi sanguinosi che ormai vedono il Pd terzo partito , surclassato dal m5S. La genialata – si fa per dire- deldiMatteo Lepore fa parte di un programma ideologico totalmente scollato dalla realtà. Una battaglia che in questo preciso frangente storico politico agli elettori non interessa. A livello nazionale, Enrico Letta ha portato avanti una campagna elettorale basata sullo ius scholae e sulle politiche pro-immigrazione. Nell’anno in cui l’Italia assiste a un incremento esponenziale degli arrivi. E come si è visto, il risultato non è stato un granché…. Ora, a livello locale, al’ennesima misura ideologica è ildi. Il ...

