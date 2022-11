Accordo consensuale Rottura definitiva tra Cr7 e i Red Devils

Leggi su iltempo

(Di martedì 22 novembre 2022) Un'anomalia. Lo è sempre stata la carriera di Cristiano Ronaldo, sin dal suo esordio diciannove anni fa con il Manchester United. E lo è anche la fine, stavolta per sempre, della sua avventura all'ombra dell'Old Trafford. Ora è ufficiale: Cr7 e i Redsi lascianomente. Unafiglia dell'intervista al veleno rilasciata dal fenomeno portoghese al giornalista Piers Morgan, ormai nota a tutto il mondo, e comunicata attraverso il profilo ufficiale della società. “Cristiano Ronaldo lascia il Manchester United con effetto immediato, tramite una rescissione. Il club lo ringrazia per l'immenso contributo in due esperienze a Old Trafford.” Poche parole per congedarlo, perché la verità è che la parola fine era già arrivata da tempo, almeno dalla prima panchina di Ten Hag. Un'esperienza, la ...