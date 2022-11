Uomini e Donne | Riccardo e Gloria beccati a cena insieme | lei vestita così | minigonna rossa e…

... i lavoratori maschi guadagnano in media 25.200 euro contro i 17.300 delle. Il gap è ancora ... glitra i 55 e i 59 anni hanno retribuzioni di 32.648 euro medi , le più alte in assoluto, ...... al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura trae la parità di genere in ambito lavorativo e familiare. Il dlgs che novella la legge 22 maggio 2017, n. 81 tra l'...Un anticoncezionale maschile in grado di bloccare lo sperma per 24 mesi, è la novità che verrà sperimentata per la prima volta in Australia ...Contrastare la violenza sulle donne e offrire servizi e strumenti di sostegno e aiuto. Quattro Ospedali e diversi consultori familiari della ASL Bari, in occasione della Giornata internazionale per l’ ...