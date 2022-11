“Pugno in faccia mentre aiuta disabile a salire sul bus” | autista aggredito | il secondo in pochi giorni

L'Eco di Bergamo

Ieri, come denunciato da Faisa, la federazione autonoma italiana sindacale autoferrotranvieri, a Orio un autista dell'Atb si è preso uninda un passeggero. L'episodio, secondo quanto ...Undi terra ronaghese è scesa con lui nella tomba e una manciata di terra africana è stata ... Metterci laCome interpretare tale accoglienza e cogliere il significato di quel cerimoniale ... Pugno in faccia a un'autista di autobus a Orio, è la seconda aggressione in pochi giorni Il fatto è avvenuto domenica 20 novembre nei pressi dell’aeroporto, a denunciarlo la Faisa, la federazione autonoma italiana sindacale autoferrotranvieri ed arriva a una settimana da un’altra violenta ...Due infermieri in servizio al pronto soccorso dell'ospedale di Chivasso sono stati aggrediti da alcuni sinti, parenti di un paziente in attesa di essere visitato, nella tarda serata di ieri, domenica ...